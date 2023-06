Mercato - OM : Payet a pris une décision retentissante

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Remplaçant depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’OM, Dimitri Payet n’a même pas pu finir cette saison en raison de sa suspension. Son avenir a souvent été remis en question ces dernières semaines mais le capitaine marseillais aurait finalement décidé de terminer sa carrière à Marseille.

Saison difficile pour Dimitri Payet. Homme à tout faire de Jorge Sampaoli l’an passé, le capitaine de l’OM a vu son rôle changer radicalement dès l’arrivée d’Igor Tudor. Passé de titulaire indiscutable à remplaçant de luxe, Payet a rongé son frein sur le banc de touche. Relancé en fin de saison, le numéro 10 de l’OM a tiré un trait sur sa fin de saison suite à sa lourde suspension.

Payet se pose des questions sur son avenir

Dès lors, les rumeurs d’une fin de carrière se sont multipliées. Sous contrat jusqu’en 2024, Dimitri Payet se serait mis à réfléchir sur son avenir à l’OM. Mais le départ d’Igor Tudor pourrait bien lui faciliter les choses.

Une décision a été prise