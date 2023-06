OM : Payet, c’est terminé

Arnaud De Kanel

Dimitri Payet aura été l'une des plus grosses victimes de l'ère Igor Tudor à l'OM qui s'est donc achevée jeudi au terme d'une conférence de presse. Il restera un match au Croate pour partir en beauté, tandis que pour le Réunionnais, sa saison est déjà terminée, son aventure à Marseille sans doute.

Entre Igor Tudor et l'OM, c'est terminé depuis ce jeudi. « On a accepté et respecté le souhait de notre coach de ne pas continuer l'aventure avec nous la saison prochaine. Je veux remercier Igor pour le bon travail qu'il a fait avec beaucoup de respect des deux côtés, beaucoup de discussions. On a analysé la saison et la suite, il a pris sa décision, on la respecte », a déclaré Pablo Longoria en conférence de presse. Le départ du Croate peut-il rebattre les cartes pour l'avenir de Dimitri Payet, l'un des grands perdants de son arrivée la saison passée ?

Saison terminée pour Payet

S'il n'a pas beaucoup joué cette saison, Dimitri Payet était très en vue lors des derniers matchs. Mais tout a très vite dégénéré. Reconnu coupable d'avoir assené un coup de poing à Yannick Cahuzac lors de la rencontre face au RC Lens, le Réunionnais a été suspendu trois matchs et à la surprise générale, l'OM a ait appel de cette décision auprès de la FFF et non du CNOSF. Une décision étrange qui a condamné Dimitri Payet jusqu'à la fin de saison étant donné que seul un recourt auprès du CNOSF aurait permis de réduire la sanction, voire d'annuler sa suspension. Le numéro 10 ne rejouera plus de la saison, lui qui avait été écarté pour la rencontre face à Lille et qui a manqué la réception de Brest, et il n'est pas certain qu'on le revoit sous la tunique olympienne.

Un avenir toujours aussi incertain