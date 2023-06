L'OM va écouter Riolo, c'est une surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'Igor Tudor a officiellement annoncé son départ de l'OM, Pablo Longoria s'active désormais en coulisses afin de lui trouver un remplacer. Il y a quelques jours, Daniel Riolo suggérait au club phocéen de tenter le coup avec Paulo Fonseca. Et il semblerait bien les Marseillais étudient la piste menant à l'entraîneur du LOSC.

C'est désormais officiel, Igor Tudor ne sera plus sur le banc de l'OM la saison prochaine. Le technicien croate a annoncé en conférence de presse son départ, ce qui pousse une nouvelle fois Pablo Longoria à se mettre en quête d'un nouvel entraîneur. Et cela tombe bien puisqu'il y a quelques jours, Daniel Riolo glissait une idée aux dirigeants marseillais pour remplacer Igor Tudor dont le départ n'était pas encore officiel.

Riolo conseille Fonseca à l'OM...

« Je pense que c'est bien quand il y a de la continuité dans un club, mais Sampaoli est parti et finalement ils ont quand même réussi à aligner podium. Je rappelle que sur les dix dernières années, l'OM a fait podium quatre fois, dont cette année, donc c'est pas du tout une normalité pour l'OM d'être sur le podium. S'ils changent, je ne crois pas qu'ils auront des difficultés à trouver de bons entraîneurs. L'autre fois, j'ai cité Fonseca de Lille, ça pourrait être une bonne recrue, et il peut y en avoir d'autres. Si ça doit se terminer avec Tudor, je ne vois pas ça comme un drame total (...) Si Fonseca remplace Tudor, je préfère, mais je ne comprends pas ceux qui le taille (Tudor) après une telle saison. ça n'a pas de sens », confiait-il au micro de l' After Foot .

... qui fait partie des options pour remplacer Tudor