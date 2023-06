Cette star lance un ultimatum pour signer à l'OM

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Alexis Sanchez quittera l'OM librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alors qu'Igor Tudor va quitter le club phocéen cet été, l'avenir de la star chilienne à Marseille dépendrait de son successeur. En effet, Alexis Sanchez attendrait de connaitre l'identité du prochain entraineur de l'OM avant de prendre une décision finale.

A la peine à l'Inter la saison dernière, Alexis Sanchez a trouvé un accord à l'amiable avec les Nerazzurri pour résilier son contrat. Dans la foulée, la star chilienne s'est envolée vers Marseille pour s'engager librement et gratuitement en faveur de l'OM, et ce, pour une durée d'un an.

Alexis Sanchez est en fin de contrat le 30 juin

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Alexis Sanchez claquera la porte de l'OM cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Mais alors qu'Igor Tudor ne va pas continuer l'aventure la saison prochaine, l'attaquant de 34 ans conditionnerait son avenir à son successeur.

Sanchez veut connaitre le successeur de Tudor