Mercato : Il fait durer le suspense, l’OM prend la décision finale

Thomas Bourseau

Pablo Longoria pourrait être amené à vendre Matteo Guendouzi cet été. C’est du moins le souhait du président de l’OM qu’il compte bien exaucer bien que Valentin Rongier ait laissé planer le doute à ce sujet.

À l’OM, il se pourrait bien que le mercato estival soit une nouvelle fois bien animé. D’après La Provence , Pablo Longoria aurait à coeur de répondre aux exigences de Frank McCourt au niveau du dégraissage et préparerait 8 à 9 départs. Au rayon des arrivées, le président de l’OM aurait le même objectif.

Rongier laisse planer le doute…

Se pourrait-il que Matteo Guendouzi et Dimitri Payet prennent la porte cet été ? Valentin Rongier a laissé le doute planer lors de son passage en conférence de presse jeudi. « On le verra pendant le mercato. L'avenir n'est peut-être pas le même pour certains joueurs. Mais on verra par la suite ». Néanmoins, le milieu de terrain de l’OM n’a fait perdurer le suspense que pour quelques heures.

Guendouzi va prendre la porte, direction l’Angleterre ?