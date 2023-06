Il claque la porte, l’OM enchaîne les vents

Jean de Teyssière

Le peuple marseillais est peut-être en train de réveiller avec une gueule de bois. Ou avec l'impression d'un éternel recommencement. Après la démission de Jorge Sampaoli en juillet 2022, c'est maintenant Igor Tudor qui a annoncé son départ du club phocéen, jeudi, après même pas un an d'exercice. La saison olympienne, réussie, mais qui laissera tout de même un goût d'inachevé ne semble pas aider Pablo Longoria à trouver un remplaçant puisque de nombreuses pistes sont déjà hors d'atteinte.

Si un départ de Igor Tudor commençait à prendre de l'ampleur ces derniers jours, il est désormais officiel. Jeudi, lors de la conférence avant le dernier match de la saison, l'entraîneur croate a confirmé son départ après l'officialisation de celui-ci par le président de l'OM, Pablo Longoria. Il ne reste maintenant plus qu'à trouver son successeur et la tâche semble déjà ardue.

Longoria lorgne du côté de l'Italie

Après le départ de Jorge Sampaoli l'été dernier, Pablo Longoria était allé débusquer de l'Hellas Vérone Igor Tudor. Le croate, amoureux de l'Italie de par sa carrière (il a notamment évolué sous les couleurs de la Juventus de Turin entre 1998 et 2007) était arrivé à l'OM avec une philosophie de jeu à l'italienne, qui plaisait à Longoria. Pas question pour lui de changer son fusil d'épaule et d'après L'Equipe , les noms de Ivan Juric (Torino), Gian Pero Gasperini (Atalanta Bergame), Raffaele Palladino (Monza) et Vincenzo Italiano (Fiorentina). Au milieu de ces noms figure celui de Marcelino qui a l'avantage d'avoir déjà travaillé avec Pablo Longoria lors de leurs années communes à Valence.

