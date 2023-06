Coup de tonnerre à l’OM, qui doit être le prochain entraîneur ? 

La rédaction

On commençait à le redouter, c’est désormais officiel depuis ce jeudi. La saison prochaine, Igor Tudor ne sera plus l’entraîneur de l’OM. Bien qu’il avait encore un an de contrat, le Croate a décidé de dire stop et d’arrêter sa mission sur la Canebière. Tudor va donc s’en aller et l’OM va se retrouver une nouvelle à la recherche d’un entraîneur. Pablo Longoria aurait déjà coché de nombreux noms. Qui doit être choisi ?

Ce jeudi, Igor Tudor n’était pas tout seul en conférence de presse. Et pour cause. L’entraîneur de l’OM était accompagné de Pablo Longoria et de Javier Ribalta pour une occasion particulière : l’annonce de son départ du club phocéen à l’issue de cette saison. Alors que les rumeurs se multipliaient à propos de cela, ça a donc été officialisé ce jeudi. « Je tiens à remercier le président pour ses mots. Ça a été un honneur pour moi de travailler cette saison au sein du club, de faire partie de cette famille, de rencontrer ses supporters et cette ville avec une énergie si particulière. J'ai pris la décision, de partir pour des raisons privées et professionnelles », a notamment lâché Igor Tudor devant les journalistes présents pour l’occasion.

Marcelino et Gallardo, les priorités ?

Comme l’été dernier après le départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria doit retrouver un entraîneur pour l’OM. Et les recherches auraient déjà débuté. Le président olympien semble d’ailleurs avoir certaines priorités. Marcelino et Marcelo Gallardo seraient tout en haut de la liste selon les différents échos. Mais il existerait d’autres pistes pour être le prochain entraîneur de l’OM. Régis Le Bris, Franck Haise, Ange Postecoglou, Raffaele Palladino, Vincenzo Italiano, Daniel Sousa et Paulo Fonseca ont aussi été associés au club phocéen.

Le rêve Zinedine Zidane