Il claque la porte de l’OM, le vestiaire réagit

Jean de Teyssière

Ce 1er juin marque la fin de l'ère Igor Tudor à l'Olympique de Marseille. L'entraîneur croate a choisi de démissionner de son poste d'entraîneur de l'OM et Pablo Longoria a confirmé cette information en conférence de presse ce jeudi. Les joueurs ont été les premiers au courant et Valentin Rongier, le capitaine de l'OM était en conférence de presse et a rendu hommage au nom des joueurs à Igor Tudor.

C'est la bombe du jour à Marseille même si c'était dans l'air depuis quelques jours : Igor Tudor démissionne de son poste d'entraîneur de l'OM. Il sera bien sur le banc pour la dernière de l'OM à Ajaccio samedi mais quittera La Commanderie à l'issue de la saison.

« Il a marqué les joueurs je pense, par son sérieux et ce qu'il nous a demandé »

Valentin Rongier était en conférence de presse et a tenu à rendre hommage à Igor Tudor, qui a annoncé sa démission ce jeudi : « Il a marqué les joueurs je pense, par son sérieux et ce qu'il nous a demandé. On se rend compte que peu de coachs s'installent dans le temps... Il y a la pression mise par les supporters et les instances. Ici, on est à Marseille. Je commence à me rendre compte de la difficulté avec la pression. Il faut de la personnalité et en tant que coach, ça doit être pire. Je peux comprendre les coachs qui ne restent pas 3/4 ans ici à Marseille. »

L’entraîneur de l’OM claque la porte, il dit tout https://t.co/DwvmDNs30n pic.twitter.com/zE9o3pLr4y — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

« Au nom des joueurs, on le remercie »