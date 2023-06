L'entraîneur de l'OM annonce son départ, la bonne opération

Alexis Brunet

Ce jeudi après-midi, à l'occasion d'une conférence de presse, Pablo Longoria, le président de l'OM, a annoncé le départ d'Igor Tudor. L'entraîneur croate ne sera pas sur le banc phocéen la saison prochaine. Bonne nouvelle pour le club français, ce départ ne coûtera rien, car l'ancien défenseur de la Juventus aurait démissionné.

La fin de la saison approche en Ligue 1. Il ne reste plus qu'une journée à disputer samedi prochain pour connaître le verdict final de cette saison 2022-2023. Dans ce sens, les grosses annonces commencent à tomber pour préparer l'année prochaine. Christophe Galtier interrogé en conférence de presse a par exemple affirmé que Lionel Messi allait jouer son dernier match ce samedi avec le PSG et qu'il allait donc quitter le club. Mais le rival historique de Paris, l'OM a aussi fait une annonce capitale.

Igor Tudor ne sera plus l'entraîneur de l'OM la saison prochaine

Au cours d'une conférence de presse, Pablo Longoria a annoncé qu'Igor Tudor ne sera plus le coach de l'OM la saison prochaine. Le Croate a par la suite tenu à remercier son président et a expliqué les raisons de ce choix. « Je tiens à remercier le président. Je veux remercier Frank McCourt, David Friio et Javier Ribalta. Cela a été un honneur de faire partie de cette famille, de trouver des supporters qu’on trouve rarement. J’ai passé une année formidable, j’ai beaucoup grandi. Je quitte le club dans une meilleure condition que dans laquelle je l’ai trouvée, c’est une fierté. J’ai décidé de partir pour des raisons personnelles et professionnelles. Je n’ai pas d’accord avec un autre club. Je souhaite le meilleur au club et aux gens qui y travaillent. Je pense que cette année beaucoup de choses se sont passées, mais aussi ailleurs. Je pense que travailler ici un an, c’est travailler deux trois ans dans un autre club. J’ai l’esprit tranquille. J’y pense depuis un moment, j’ai pris cette décision, les détails n’ont pas d’importance, ce qui est important c’est ce que j’ai en moi. Une fois cette décision prise, j’ai voulu la partager avec vous tous ».

Pas un licenciement, mais une démission pour Tudor