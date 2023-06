L’entraîneur de l’OM claque la porte, le boss a tout prévu

Hugo Chirossel

Ce jeudi, en conférence de presse, l’OM et Igor Tudor ont officialisé la fin de leur aventure commune. Arrivé l’année dernière pour succéder à Jorge Sampaoli, le Croate a décidé de ne pas honorer son contrat, qui court jusqu’en juin 2024. Pablo Longoria va donc devoir rapidement trouver un nouvel entraîneur, et le président du club marseillais aurait déjà quelques noms en tête.

« Une conférence d'avant-match un peu particulière. On a accepté de respecter le souhait de notre coach Igor Tudor de ne pas continuer l'aventure avec nous pour la saison prochaine . » En marge du déplacement de l’OM sur la pelouse de l’AC Ajaccio samedi, à l’occasion de la dernière journée de championnat, Pablo Longoria a officialisé ce jeudi en conférence de presse le départ d’Igor Tudor.

Entre Tudor et l’OM, c’est terminé

« Je voudrais au nom du club remercier Igor pour le bon travail qu'il a fait avec beaucoup de respect. On a discuté pour analyser la saison et la suite. On tient à remercier les valeurs qu'il a donné à cet effectif et ce club. Les valeurs du travail, de l'exigence, de la rigueur », a-t-il ajouté. Un choix d’Igor Tudor, qui a décidé de ne pas aller au bout de son contrat, jusqu’en juin 2024. Pablo Longoria va donc devoir trouver un nouvel entraîneur dans les prochains jours et d’après les informations de Foot Mercato , il aurait déjà coché plusieurs noms. Le président de l’OM serait à la recherche d’un profil similaire à celui d’Igor Tudor.

Quatre noms pour le remplacer

En ce sens, quatre entraîneurs seraient dans le viseur de Pablo Longoria. Ce dernier souhaiterait retrouver Marcelino, avec qui il a déjà collaboré à Valence, et qui est sans club depuis son départ de l’Athletic Bilbao en fin de saison dernière. Ange Postecoglou (Celtic Glasgow) serait pisté, mais il pourrait plutôt prendre la direction de la Premier League. Enfin, le président de l’OM s’intéresserait également à deux entraîneurs de Serie A : Raffaele Palladino (Monza), ainsi que Vincenzo Italiano (Fiorentina), qui serait également dans le viseur de plusieurs clubs italiens.