Une incroyable annonce tombe, l’OM court à la catastrophe

Jean de Teyssière

C'est désormais confirmé, Igor Tudor va quitter l'Olympique de Marseille. L'entraîneur croate l'a annoncé à ses joueurs ce jeudi. Un départ qui fait l'effet d'une bombe et qui va obliger Pablo Longoria à chercher rapidement un entraîneur. Proche de la Juventus de Turin, club dans lequel il a joué (1998-2007) et entraîné (en tant qu'adjoint de d'Andrea Pirlo en 2021) des contacts auraient été établis entre les deux camps...

Les supporters de l'OM peuvent être inquiets. Après le départ de Jorge Sampaoli au terme d'une seule saison, Igor Tudor s'est décidé de rejouer cette scène. Il aurait annoncé ce jeudi matin à ses joueurs son intention de partir de l'OM et devrait l'annoncer ce jeudi après-midi en conférence de presse. Igor Tudor sera donc libre de s'engager avec le club de son choix.

Tudor proche de la Juve ?

Souvent interrogé sur son avenir, Igor Tudor bottait en touche. D'après des informations de L'Equipe et La Provence , les représentants de Igor Tudor auraient débarqué à Marseille pour parler de l'avenir de l'entraîneur croate. Avec potentiellement une annonce sur un départ puisque d'après L'Equipe , des contacts ont été établis entre le clan Tudor et la Juventus de Turin. On connait l'affect du Croate pour le club dont il a défendu les couleurs durant quasiment une décennie (1998-2007), avant de faire partie du staff de Andrea Pirlo.

Une situation compliquée entre l'OM et la Juve