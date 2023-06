Le PSG tient sa première recrue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif en vue du mercato d'été, le PSG devrait renforcer son effectif de façon importante. Dans cette optique, la première recrue estivale devrait être Marco Asensio. Libre à l'issue de la saison, l'international espagnol devrait s'engager avec le PSG pour une durée de quatre ou cinq ans.

Après une saison mitigée, le PSG va tenter de se renforcer sur le mercato afin de densifier son effectif et faire mieux la saison prochaine. Dans cette optique, Marco Asensio discute avec Luis Campos en vue d'une arrivée libre, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Les discussions se sont sérieusement accélérées ces derniers jours.

🔥Confirmation des infos @le10sport, Asensio au #PSG, c'est brûlant !https://t.co/UrMoC5gN61 https://t.co/6wsFjBJVaF — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) June 1, 2023

Asensio devrait signer au PSG

Une information confirmée en Espagne. Ce jeudi, El Chiringuito a annoncé que Marco Asensio allait signer au PSG. Et quelques heures plus tard, c'est au tour de AS de confirmer. Le quotidien madrilène assure que l'international espagnol signera pour quatre ou cinq avec le PSG avec un salaire avoisinant les 8M€ par an.

Asensio a repoussé toutes les offres du Real Madrid

Et pourtant, ces dernières heures le Real Madrid a tout tenté pour convaincre Marco Asensio de prolonger. Mais, conscient qu'il n'entrait plus dans les plans de Carlo Ancelotti, l'international espagnol a décidé de repousser toutes les offres madrilènes afin de se laisser séduire par le projet du PSG au sein duquel il devrait être plus important.