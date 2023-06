Le PSG va jouer un sale tour sur le mercato

Jean de Teyssière

Au terme d'une saison difficile, le Paris Saint-Germain va devoir réagir et cela va commencer par la fenêtre estivale qui débutera le 10 juin prochain. Luis Campos lorgne les bonnes affaires et serait, comme annoncé en exclusivité par le10sport.com, sur la piste menant à Marco Asensio. L'attaquant du Real Madrid, en fin de contrat à la fin du mois va quitter le club espagnol et le PSG bloque pour le moment son arrivée dans le championnat anglais.

Le PSG débute déjà les grandes manœuvres sur le marché des transferts. Avec le départ de Lionel Messi et celui encore hypothétique de Neymar, le club parisien va chercher à se renforcer offensivement et entourer au mieux Kylian Mbappé. Pour cela, Luis Campos sonde son réseau portugais et son entente avec Jorge Mendes pourrait bien faire avancer les choses concernant Marco Asensio.

Asensio toujours sur le départ

Comme annoncé par le10sport.com, Marco Asensio ne prolongera pas avec le Real Madrid et quittera le club espagnol à la fin de son contrat, fin juin 2023. Une information à nouveau confirmée par le journaliste Fabrizio Romano qui affirme qu'aucun retournement de situation n'a eu lieu et que l'international espagnol est toujours convaincu par l'idée de quitter les Merengues.

Le PSG bloque sa signature

Marco Asensio pourrait rebondir dans deux clubs : Aston Villa et le Paris Saint-Germain. Pour le moment, Aston Villa aurait déjà tout bouclé et n'attendrait plus que l'accord de Marco Asensio. Mais selon Fabrizio Romano, le PSG rode et met la pression sur Jorge Mendes, l'agent de l'attaquant espagnol pour ne pas donner le feu vert au club anglais.