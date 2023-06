Mourinho lâche une réponse fracassante au PSG

Amadou Diawara

Pour pallier le potentiel départ de Christophe Galtier, le PSG penserait à recruter José Mourinho. Toutefois, le technicien de l'AS Rome ne compte pas du tout changer de club cet été. Après la finale de la Ligue Europa, le Special One a annoncé qu'il voulait continuer son aventure avec les Giallorossi.

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier a parfaitement réussi ses débuts à Paris. Toutefois, le technicien français a été confronté à de violentes turbulences après la Coupe du Monde. En effet, le club de la capitale a enchainé les contre-performances depuis le début de l'année 2023. Ce qui pourrait être fatal à Christophe Galtier.

Surprise, il annonce la prochaine recrue du PSG en direct ! https://t.co/SPzEsM4LWr pic.twitter.com/7iF4RPTTcZ — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

Mourinho tourne le dos au PSG

Alors que le PSG réalise une deuxième partie de saison catastrophique, Christophe Galtier est décrié depuis de longues semaines. A tel point que la direction parisienne aurait inscrit plusieurs noms d'entraineurs sur ses tablettes pour remplacer potentiellement l'ancien de l'OGC Nice. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'AS Rome, José Mourinho ferait partie des cibles du PSG. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Qatar n'est jamais entré en contact avec le Special One , qui compte rester chez les Giallorossi .

«Je veux rester, mais...»