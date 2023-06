PSG : Le Qatar vise un entraîneur, il répond cash

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l’avenir incertain de Christophe Galtier sur le banc du PSG continue de faire couler beaucoup d’encre, l’option Thiago Motta est évoquée avec insistance pour venir lui succéder. Et Daniel Riolo, qui affiche une préférence claire en faveur du jeune entraîneur italien, rapporte ses rares confidences à ce sujet.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Christophe Galtier devrait, sauf énorme rebondissement de dernière minute, rester l’entraîneur du PSG la saison prochaine : « Oui, je pense mériter une seconde saison au PSG, parce que je me suis donné à fond, j’ai su tenir le cap dans les moments très difficiles. Une saison catastrophique au PSG, c’est quand il n’est pas champion et c’est déjà arrivé. Et on est champion. Oui, j’estime que je mérite de continuer », lâchait d’ailleurs l’entraîneur parisien ces derniers jours en conférence ce presse, affichant son souhait de continuer l’aventure l’an prochain.

Le PSG au coeur des rumeurs

Pourtant, les spéculations vont bon train concernant l’avenir de Christophe Galtier, et plusieurs noms reviennent avec insistance pour venir assurer sa succession : Zinedine Zidane, José Mourinho ainsi que Thiago Motta. Ce dernier, qui avait terminé sa carrière de joueur du PSG en 2018, a préféré botter en touche à ce sujet ces derniers jours : « Je ne peux pas répondre à cette question. Je pense aux miens, je pense qu’en football le présent compte. Je parle tous les jours avec les dirigeants, ils savent ce que nous recherchons, ils savent ce dont nous avons besoin pour rivaliser avec des équipes fortes. Nous pensons beaucoup à l’avenir, oui, pour améliorer l’équipe et aller plus loin », confiait l’entraîneur italien de Bologne.

« Il ne viendra pas à n’importe quelles conditions »