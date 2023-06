Le RC Lens plombé par un transfert de 60M€ ?

Jean de Teyssière

Tout juste qualifié pour les phases de poules de la Ligue des Champions grâce à sa deuxième place, le RC Lens va devoir gérer au mieux le futur mercato pour faire bonne figure dans cette compétition où ils n'ont plus évolué depuis 20 ans. Une bonne gestion signifiera garder ses meilleurs éléments, comme Kevin Danso, le défenseur central lensois, qui pourrait, en raison du départ probable de Kim Min-jae à Manchester United pour 60M€, filer chez le tout récent champion d'Italie : Naples.

Quelle saison du RC Lens ! Trois ans après sa promotion en Ligue 1, les Sang et Or vont terminer l'exercice 2022-2023 à la deuxième place du classement, derrière le PSG. Une place synonyme de Ligue des Champions et donc de mercato agité. Car les performances individuelles ne sont passées inaperçues, comme celle de Kevin Danso, présent dans l'équipe type de la Ligue 1 et qui intéresse un récent champion...

Manchester United offre 60M€ à Naples...

Le mercato estival s'agite déjà et les performances des joueurs attisent forcément les convoitises. Surprenant champion d'Italie, le SSC Naples pourrait voir ses meilleurs éléments quitter l'Italie cet été. Révélation au poste de défenseur central cette saison, le Sud-Coréen Kim Min-jae intéresse les clubs de Premier League, comme Manchester United. Dans le contrat du champion d'Italie, une clause libératoire de 60M€ valable uniquement pour les clubs étrangers entre le 1er et le 15 juillet va être payée par les Red Devils, selon le quotidien italien Il Mattino .

Transferts : Les stars du PSG préparent un sale coup au RC Lens https://t.co/h9cmYwxzL9 pic.twitter.com/f1G2RPMhmY — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

...qui vise Danso