C’est acté, Mbappé va quitter le PSG

Arnaud De Kanel

Le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle ! Bien qu'il ait assuré son envie de rester au PSG lors de la cérémonie des Trophées UNFP, l'attaquant star agite la presse espagnole. De l'autre côté des Pyrénées, on affirme avec certitude que le meilleur buteur du championnat de France souhaite partir au plus vite.

Le danger refait surface pour le PSG concernant Kylian Mbappé. Il y a quelques jours, L'Equipe a révélé que l'attaquant ne souhaitait pas lever la clause qui lui permet de prolonger automatiquement son contrat d'une année supplémentaire à l'été 2024. Cette information a fait grand bruit en Espagne où l'on estime que la tendance serait clairement à un départ de Kylian Mbappé.

«Mbappé veut quitter le PSG le plus vite possible»

Si l'on en croit les informations de Carlos Carpia, journaliste pour Marca , Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG très prochainement. « En octobre, RMC Sport et nous à Marca avons confirmé ce que L'Equipe assure aujourd'hui : Mbappé veut quitter le PSG le plus vite possible. Sa destination est à nouveau le Real Madrid. Parviendra-t-il à franchir le cap de la troisième fois ? Tout porte à croire que oui, mais je ne peux pas être aussi catégorique qu'il y a un an. Aussi incroyable que cela puisse paraître, et il s'est passé des choses incroyables dans cette histoire entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l'attaquant se désolait parce que le PSG n'avait pas tenu certaines promesses qu'il avait faites au joueur pour renforcer l'équipe sur le plan sportif », a-t-il révélé lors d'un live sur Twitch . Son confrère José Felix Diaz assure qu'en réalité, Mbappé réclamerait un effectif plus fourni au PSG.

«Ce qu'il recherche, c'est un PSG plus compétitif»