PSG : La date du transfert de Mbappé est annoncée

Thibault Morlain

Kylian Mbappé l’a annoncé publiquement, il sera toujours au PSG la saison prochaine. De quoi répondre à certaines questions sur son avenir, mais il existe encore certaines interrogations. En effet, le crack de Bondy est sous contrat jusqu’en 2024 et on se demande s’il partira donc libre dans un an. La menace plane au-dessus du PSG et Jérôme Rothen a visiblement son idée concernant l’avenir de Kylian Mbappé.

Le feuilleton Kylian Mbappé animait dernièrement la rubrique mercato. Mais le joueur du PSG a profité des Trophées UNFP pour mettre les choses au point. Le protégé de Christophe Galtier a alors fait une grande annonce : il sera toujours à Paris la saison prochaine. Et après ? C’est là que c’est plus incertain. Mbappé est sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG et visiblement, il ne serait pas enclin à activer son option pour prolonger d’une année supplémentaire.

« Quoi qu’il se passe, il partira en fin d’année »

Se dirige-t-on alors vers un départ libre de Kylian Mbappé du PSG en 2024 ? C’est ce que pense Jérôme Rothen. Au micro de RMC , l’ancien Parisien a tablé sur cette date pour assister à la fin de l’histoire entre Mbappé et le club de la capitale : « C’est parti pour que ça se finisse. [...] Après, il a été surprenant aussi dans le passé. Il y a deux ans, ça ne sentait pas bon pour la suite de son aventure au PSG, et tout a été bouleversé en fin d’année. Il a réussi à prolonger de deux ans + une année en option alors qu’en début d’année il annonçait que l’optique n’était pas de prolonger. Ils ont déjà réussi une fois, est-ce qu’ils y arriveront une deuxième fois ? J’ai du mal à y croire. Vu que c’est quelqu’un avec un tempérament de vainqueur, je pense qu’il se prépare déjà à vivre une année prochaine exceptionnelle pour lui en Ligue des champions pour enfin faire passer le cap au PSG. Et quoi qu’il se passe, il partira en fin d’année ».

« J’imagine qu’il a aussi envie de gagner la plus belle des compétitions »