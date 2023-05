Vente OM : Il lâche une nouvelle bombe sur le feuilleton

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Très actif sur le dossier lié à la vente de l'OM, Thibaud Vézirian a remis une pièce dans la machine. Ce mercredi, le journaliste a confirmé le départ prochain de Frank McCourt, mais pas d'investisseurs saoudiens à l'horizon. Selon lui, il serait question de milliardaires indiens. Une révolution, qui pourrait permettre au club marseillais de passer un cap.

Cela fait maintenant plus de deux ans que Thibaud Vézirian évoque une, possible, vente de l'OM. A en croire le journaliste, Frank McCourt souhaiterait tourner la page et confier les rênes de l'équipe à de riches investisseurs.

Vézirian annonce encore la vente de l'OM

Ce mercredi, Vézirian en a remis une couche et n'a pas dévié de sa trajectoire. « Ça arrive, patience, mais je ne souhaite pas en parler pour ne pas remettre de l’huile sur le feu » a lâché le journaliste, qui n'a aucun doute sur l'issue « inéluctable » du dossier.

« Le projet futur reste immense »