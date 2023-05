Surprise, le PSG reçoit un chèque inattendu

Jean de Teyssière

Prêté par le Paris Saint-Germain à la Juventus de Turin cette saison, Leandro Paredes ne fera pas long feu en Italie. L'option d'achat ne sera pas levée, obligeant le champion du monde 2022 à retourner à Paris, et le club parisien à lui trouver une porte de sortie. Si les dirigeants parisiens ont tranché sur l'avenir de l'Argentin, le PSG va en tout cas toucher un chèque suite au refus de la Juventus de garder Leandro Paredes.

Le début de saison était pourtant réussi pour Leandro Paredes. Titulaire à son arrivée, puis champion du monde avec l'Argentine, le milieu de terrain appartenant contractuellement au PSG s'est de plus en plus assis sur le banc turinois et la Juventus de Turin ne le gardera pas, malgré une option d'achat à 22,6M€.

Paredes déjà sur le départ du PSG ?

Le journaliste italien Fabrizio Romano avait évoqué le sujet Leandro Paredes en fin de semaine dernière et a affirmé que le PSG souhaitait vendre Leandro Paredes. Sur son compte Twitter , Romano a annoncé que la Vieille Dame ne paierait pas l'option d'achat et précise que le PSG ne vendrait Paredes qu'en cas de conditions « favorables. »

La Juve va devoir payer 2,5M€ au PSG