Benzema affole le Real Madrid, son entourage vend la mèche

Karim Benzema devrait être l'un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Agé de 35 ans, l'international français arrive en fin de contrat, et ne serait plus aussi sûr d'étirer son bail. Son coach personnel a vendu la mèche sur les réseaux sociaux et lâché quelques indices. En réalité, le buteur serait proche d'un accord avec l'Arabie Saoudite.

« Je vais prendre ma retraite au Real Madrid. Il n'y a aucune autre option pour moi ». En octobre dernier, Karim Benzema semblait certain de vouloir prolonger son contrat avec le Real Madrid. Mais aujourd'hui, tout serait relancé dans ce dossier. A 35 ans, l'ancien international français serait tenté par un départ. L'Arabie Saoudite chercherait à le recruter, afin qu'il devienne le visage de son championnat de football aux côtés de Cristiano Ronaldo, et possiblement de Lionel Messi, dans le viseur d'Al-Hilal.

💶 200M€, l’offre gagnante pour #Benzema❓La presse espagnole et le Real Madrid doutent désormais sérieusement de son avenir, lui qui a pourtant juré fidélité à la Casa Blanca◻️ @Le10sport revient sur les mercato agités, et les promesses, de KB9 ⬇️📝https://t.co/pT9RpJUmTj — Bernard Colas (@BernardCls) May 31, 2023

Un proche de Benzema vend la mèche

Aucune annonce n'a encore été faite dans ce dossier Benzema, mais son coach personnel a liké des messages sur les réseaux sociaux, laissant penser à un départ du Real Madrid. « Merci Karim. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci d'avoir mis un sourire sur nos visages. Où que vous alliez, vous resterez une légende. Benzema, tu es le meilleur joueur de l'histoire. 14 ans à Madrid et je suis avec toi. Et je resterai avec toi où que tu ailles. Merci légend e » a, par exemple, aimé Javier Atalaya.

Benzema proche d'un accord avec l'Arabie Saoudite