PSG : Il l’annonce, c’est «terminé» pour Lionel Messi

Samedi prochain, Lionel Messi disputera, très certainement, le dernier match de sa carrière au PSG. Le joueur de 35 ans n'a toujours pas prolongé son bail et se dirige vers un départ libre. Le FC Barcelone espérait le récupérer, mais ses difficultés financières l'empêcheraient de boucler le deal. Le champion du monde 2022 pourrait prendre la direction de l'Arabie Saoudite.

Le PSG est passé par toutes les émotions dans le dossier Lionel Messi. A la fin de l'année 2022, le club parisien pensait toucher au but après avoir obtenu l'accord de son entourage durant le dernier Mondial. Mais ces dernières semaines, les liens se sont distendus entre les deux parties et la prolongation du joueur est devenu un vieux rêve envolé. Les responsables du PSG n'ont plus l'intention d'étirer son bail et le laisseront filer à la fin de cette saison.

Messi craque, il fracasse le PSG https://t.co/pgLt5JOVKU pic.twitter.com/8uPt451hTR — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

C'est terminé entre le Barça et Messi

Pendant plusieurs mois, Lionel Messi espérait se relancer au FC Barcelone. Depuis plusieurs mois, le club catalan travaille sur ce retour, mais les complications s'enchaînent dans ce dossier. « Ils disaient déjà qu’un accord avait été trouvé mais la vérité, ce n’est pas ça. Et tout ça prend du retard un peu. Pour arriver à cet accord, il demande deux semaines. Parce que tu dois étudier l’accord… Je crois qu’on arrivait à la fin juin. Est-ce que Messi va attendre ? Messi et son clan sont fatigués de tout ça… Ils ont déjà beaucoup souffert avant donc… » avait lâché Albert Masnou, journaliste pour Sport. Ce mardi, le journaliste Marcelo Bechler va plus loin et annonce que Messi ne rejoindra pas le FC Barcelone.

Un départ en Arabie Saoudite évoqué

La piste FC Barcelone écartée, Lionel Messi pourrait se diriger vers l'Arabie Saoudite. Le pays lui aurait proposé un salaire annuel de 500M€. Une offre qui ne laisserait pas insensible le joueur. Son entourage aurait, déjà, donné, son accord à Al-Hilal, l'une des formations les plus prestigieuses de la Saudi Pro League.