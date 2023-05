Mercato : Le PSG a bouclé un deal XXL avec Messi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre après la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi rejoignait le PSG à l’été 2021. Deux ans plus tard, l’heure est au bilan pour l’international argentin, loin de répondre à toutes les attentes placées en lui sur le terrain. En revanche, son passage dans la capitale est un succès sur le plan marketing.

Entre Lionel Messi et le PSG, ça sent la fin. Le bail de l’international argentin arrive à son terme, et aucune prolongation n’est désormais d’actualité pour lui. L’heure est donc au bilan, et le moins que l’on puisse dire est que la déception prédomine au moment de revenir sur les prestations de l’Argentin, et ce malgré ses 32 buts et 35 passes décisives en 74 matches sous le maillot parisien. Sur un plan marketing, difficile en revanche de tenir le même discours.

Messi surpasse Neymar

L’Équipe cite notamment un exemple pour illustrer la réussite marketing de l’arrivée de Lionel Messi au PSG. Pour son premier mois dans la capitale, l’Argentin a fait exploser les ventes de maillots à son nom, devançant de 50 % celles de Neymar en 2017.

Les ventes de maillots ont explosé