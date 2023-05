Il galère après son transfert à l’OM, voilà pourquoi

Thibault Morlain

Priorité de l’OM l’été dernier, Ruslan Malinovskyi a fini par rejoindre le club phocéen lors du dernier mercato hivernal. L’Ukrainien a posé ses valises sur la Canebière en janvier et son apport était très attendu. Malgré la confiance d’Igor Tudor, les performances de Malinovskyi étaient loin d’être les meilleures. Il y aurait visiblement des explications à cela.

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM a frappé fort en se renforçant en conséquence avec les arrivées de Vitinha, Azzedine Ounahi et Ruslan Malinovskyi. Attendu depuis l’été dernier, le milieu offensif, qui avait vu son transfert capoter à l'intersaison à cause de Cengiz Ünder qui ne voulait pas aller en Italie, a fini par débarquer de l’Atalanta Bergame. Une recrue de choix pour Tudor, mais sur le terrain, ça a été un peu plus compliqué pour Malinovksyi. Que s’est-il alors passé pour le joueur de l’OM ?

« On voit tous ce qu’il fait sur le terrain »

La saison touche à sa fin et l’heure est au bilan. Pour Ruslan Malinovskyi, ce n’est pas si satisfaisant que cela. Les performances du joueur de l’OM n’ont pas tout le temps été à la hauteur. Pour Footmercato , des proches du club phocéen expliquent d’ailleurs : « Il n’y a pas de secret. On voit tous ce qu’il fait sur le terrain, ça ne sert à rien de le nier. Mais il y a des explications ».

Malinovskyi en difficulté à l’OM

Comment expliquer alors le niveau en deçà de Malinovskyi ? Plusieurs points expliqueraient cela. Tout d’abord, l’acclimatation. Le joueur de l’OM est arrivé en janvier et cela n’est jamais facile de débarquer au beau milieu de la saison. Il y a aussi l’aspect physique. A Marseille, on considérerait qu’il n’était pas prêt pour le jeu de Tudor. Enfin, Malinovksyi serait également très affecté par la guerre dans son pays, ne pouvant alors pas se concentrer à 100%.