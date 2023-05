Mercato : Une ancienne star du PSG s’attaque à Lionel Messi

Axel Cornic

L’avenir de Lionel Messi est au centre de tous les débats, puisque dans moins d’un mois il sera libre de tout contrat. Une prolongation au Paris Saint-Germain semble devenue impossible et plusieurs options se présentent, d’un retour au FC Barcelone à un contrat historique en Arabie Saoudite. La piste américaine n’est toutefois pas à écarter...

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Les chances de le voir encore au PSG semblent nulles et désormais, les spéculations fusent pour savoir ce qu’il décidera. En Espagne on s’enflamme évidemment pour un possible retour au FC Barcelone, qu’il a quitté à contrecœur en 2021.

Le Barça n’a rien fait… pour le moment

Tout récemment, Mundo Deportivo a annoncé que Lionel Messi devrait prendre sa décision dans les prochains jours, peut-être même avant le dernier match de la saison entre le PSG et Clermont programmé pour le 3 juin. Le quotidien a toutefois assuré qu’il n’existerait aucune offre écrite d ela part du Barça pour le moment.

Beckham et Miami entrent en scène