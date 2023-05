Messi met le feu au mercato, ils annoncent la couleur

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Lionel Messi, l’histoire touche à sa fin et l’idylle avec le FC Barcelone pourrait reprendre cet été selon différents médias. Pour autant, tout ne serait pas encore bouclé comme les dirigeants du Barça l’ont souligné.

Lionel Messi voit son contrat expirer à la fin de la saison au PSG. Et il ne devrait pas s’y éterniser au vu de la tournure des évènements. Pas d’activation de la clause présente dans son bail pour le rallonger pour une troisième saison. Résultat ? Le FC Barcelone ne se cache plus et a clairement pris une option sur le retour de Lionel Messi au vu des déclarations publiques multiples des acteurs du club culé ces derniers temps.

«Cela dépend de ce que Messi veut»

Lors du Gala Sport Culer del Any 2023, plusieurs membres de la direction du FC Barcelone ont pris la parole afin d’évoquer le dossier Lionel Messi. À commencer par le vice-président du Barça . Rafael Yuste n’a rien laissé transparaître dans des propos rapportés par Mundo Deportivo . « Un retour de Messi ? Rien n'est prévu dans l'immédiat ». Pour sa part, le directeur sportif du club Jordi Cruyff a souligné l’importance de la décision de la Liga au niveau du plan de viabilité économique proposé par le FC Barcelone pour son mercato et l’opération Lionel Messi. « Cela dépend de ce que Messi veut et aussi du fair-play économique que la Liga nous impose ».

Messi humilie le PSG, c’est le choc https://t.co/1myY5wl3qP pic.twitter.com/jqguPkQUMk — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

«Si Leo le veut, il viendra ? Si c'était le cas...»