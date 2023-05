Mercato : Coup de tonnerre, Benzema fait une grande annonce

Thomas Bourseau

Karim Benzema serait susceptible de quitter le Real Madrid, club dans lequel il avouait vouloir continuer il y a encore peu. Pire, il aurait dévoilé à ses coéquipiers avoir une énorme offre d’un club saoudien.

Karim Benzema est le capitaine d’un Real Madrid qu’il a su amener sur le toit de l’Espagne et de l’Europe lors de l’exercice précédent. Cette saison, le Ballon d’or 2022 n’a pas pu réitérer le même exploit et a dû se contenter de la Coupe du roi. Pour ce qui est de son avenir, The Athletic affirme que Karim Benzema aurait signé une prolongation de contrat pour rester au Real Madrid jusqu’en juin 2024.

Benzema avoue avoir eu «une énorme offre de l’Arabie saoudite»

Cependant, il est question d’un départ surprise de Karim Benzema en Arabie saoudite ces derniers temps. D’après The Athletic , Karim Benzema aurait même mentionné pour la première fois « une énorme offre de l’Arabie saoudite » il y a deux semaines de cela à ses coéquipiers du Real Madrid. Pire, Benzema réfléchirait sérieusement au fait de rejoindre ou non Cristiano Ronaldo en Saudi Pro League, bien qu’il n’ait pas révélé ce qu’il allait faire.

Le vestiaire vend la mèche, le Real Madrid ne retiendra pas Benzema