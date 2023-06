Benzema a-t-il raison de quitter le Real Madrid 

La rédaction

C’est la bombe de ces derniers jours sur le marché des transferts : Karim Benzema est parti pour quitter le Real Madrid et pourrait s’envoler vers l’Arabie Saoudite. En fin de contrat, le Ballon d’Or 2022 pourrait donc ne pas prolonger et imiter Cristiano Ronaldo. La fin possible d’une très belle histoire d’amour entre le Français et le Real Madrid. Mais Benzema a-t-il raison de faire ce choix ?

En octobre dernier, Karim Benzema recevait le Ballon d’Or. Une consécration pour le joueur du Real Madrid, récompensé pour ses performances majeures des mois précédents. Une distinction qui devait alors avoir un impact sur son avenir. En effet, une clause dans le contrat de Benzema débloquerait une prolongation d’un an en cas de victoire au Ballon d’Or. Alors que KB9 est lié jusqu’en juin 2023 au Real Madrid, on s’attendait donc à le voir signer un nouveau bail. Ainsi, pendant plusieurs semaines, en Espagne, on expliquait que la prolongation de Karim Benzema était acquise et il ne manquait alors plus que l’officialisation. Mais voilà que celle-ci pourrait finalement ne jamais arriver…

Real Madrid : C’est imminent pour Benzema https://t.co/aS0a9IcAxv pic.twitter.com/qA0iMFnvdz — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

Une offre impossible à refuser ?

Karim Benzema au Real Madrid, cela pourrait se terminer d’ici quelques jours. Alors que le Français était parti pour prolonger, cela ne semble plus être la tendance actuelle. En effet, de nombreux médias s’accordent maintenant pour dire que KB9 va s’envoler pour l’Arabie Saoudite et rejoindre le club d’Al-Ittihad. Il faut dire que comme pour Cristiano Ronaldo, l’Arabie Saoudite déroulerait le tapis rouge pour convaincre Benzema. Dans les médias, on parle d’un contrat de deux ans avec à la clé un salaire de 100M€ par saison. Un jackpot qui a forcément de quoi faire réfléchir le joueur du Real Madrid.

D’autres options pour Benzema ?

Désormais, on s’attend donc à voir Karim Benzema rejoindre l’Arabie Saoudite. Le meilleur choix possible ? Nul doute qu’au Real Madrid, on aurait aimé le conserver encore au moins jusqu’en 2024. Du côté de l’OL, on rêve depuis plusieurs saisons maintenant d’un retour de l’enfant prodige. Benzema aurait-il plutôt dû rejoindre un autre club ? Ou même prendre sa retraite ?



Alors, Benzema a-t-il raison de quitter le Real Madrid ?