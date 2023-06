Séisme à l'OM, un énorme ultimatum est lancé

Amadou Diawara

Selon la presse italienne, la Juventus aurait lancé un gros ultimatum à Massimiliano Allegri pour son avenir. Et pour pallier le potentiel départ de son entraineur, la Vieille Dame aimerait boucler le retour d'Igor Tudor, qui aurait annoncé son départ de l'OM à son président et ses joueurs.

En grande difficulté cette saison, la Juventus penserait à changer d'entraineur cet été. En effet, la Vieille Dame pourrait se séparer de Massimiliano Allegri dans un avenir très proche, et ce, même s'il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025.

Mourinho vend la mèche pour le PSG https://t.co/Kx6RnBEBJX pic.twitter.com/gvVb5cmJLk — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

La Juve lance un ultimatum à Allegri

Selon les informations de Tuttosport , la direction de la Juventus aurait d'ores et déjà tout prévu pour Massimiliano Allegri. A en croire le média transalpin, les Bianconeri compteraient lancer un ultimatum à leur entraineur après le dernier match de Serie A face à l'Udinese ce dimanche. Plus précisément, la direction de la Juve présentera son nouveau projet sportif à Max Allegri. A partir de la saison 2023-2024, il n'y aura plus de grands joueurs avec des salaires XXL à Turin. La Vieille Dame préférant désormais miser sur des jeunes espoirs.

Tudor, l'héritier d'Allegri à la Juventus ?