Mercato : L'annonce de l'OM sur Payet et Guendouzi

Benjamin Labrousse

Alors que l’OM s’apprête à connaître de grands chamboulements sur le mercato estival, le club marseillais se rendra pour la dernière journée du championnat à Ajaccio ce samedi. Un match qui pourrait correspondre au dernier de Matteo Guendouzi tandis que Dimitri Payet pourrait lui déjà avoir disputé son dernier sous les couleurs marseillaises, bien que Valentin Rongier se soit montré évasif à ce sujet.

C’est désormais acté. Ce jeudi, Pablo Longoria a annoncé la démission de l’entraîneur de l’OM Igor Tudor, un an seulement après son arrivée sur le banc du club phocéen. Ce départ précipité confirme que le club marseillais devrait vivre un été très animé, dans le sens des arrivées et des départs.

Tudor out, même cas de figure pour Payet et Guendouzi ?

Car si la direction marseillaise va devoir rapidement désigner le successeur du Croate, Pablo Longoria et ses collaborateurs devront également se pencher sur les cas de Dimitri Payet et de Matteo Guendouzi. Le capitaine de 36 ans pourrait s'en aller alors que son contrat expire en 2024, tandis que le second devrait vraisemblablement quitter l’OM, mais à quel prix ?

Valentin Rongier évasif sur l’avenir de ses coéquipiers