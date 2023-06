Le PSG veut imiter l’OM, le mercato s’emballe

Thomas Bourseau

Le PSG commencerait à prendre confiance pour la signature de William Saliba au vu des difficultés éprouvées par Arsenal pour sa prolongation de contrat et les demandes du principal intéressé. Néanmoins, le verdict serait déjà connu.

William Saliba a fait des merveilles à l’OM la saison passée. De quoi lui valoir ses premières convocations en équipe de France et une place de premier choix dans le groupe de Didier Deschamps. A Arsenal, Saliba a confirmé cette saison en devenant indispensable pour son entraîneur Mikel Arteta et a même pris part au Mondial au Qatar avec l’équipe de France.

Saliba dans le viseur du PSG

De quoi donner des idées au PSG qui, selon The Sun, reviendrait à la charge dans cette opération qui s’annonce XXL pour cet été. Pour rappel, le contrat de William Saliba expirera le 30 juin 2024 à Arsenal et une prolongation de ce bail n’est pas sur le point d’être signée. Bien au contraire, selon 90min , Saliba témoignerait du joli salaire de son compatriote Wesley Fofana à Chelsea et réclamerait une belle rénovation salariale malgré le fait qu’Arsenal triplerait son salaire actuel.

Arsenal est confiant