L’OM rêve en grand pour son prochain entraîneur

Hugo Chirossel

Alors que le départ d’Igor Tudor est désormais acté, l’OM est à la recherche de son successeur. En ce sens, les dirigeants marseillais auraient coché deux nouveaux noms sur leur liste. Daniel Sousa, ancien adjoint d’André Villas-Boas lorsque ce dernier était entraîneur du club marseillais, et Paulo Fonseca, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le LOSC.

« Une conférence d'avant-match un peu particulière. On a accepté de respecter le souhait de notre coach Igor Tudor de ne pas continuer l'aventure avec nous pour la saison prochaine . » Présent en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a officialisé le départ d’Igor Tudor. Ce dernier a décidé de ne pas aller au bout de son contrat, qui allait jusqu’en juin 2024. L’OM va donc devoir se lancer à la recherche d’un nouvel entraîneur et ces dernières heures, plusieurs noms sont annoncés dans le viseur des dirigeants marseillais.

L’entraîneur de l’OM claque la porte, le boss a tout prévu https://t.co/F4AKuAonmm pic.twitter.com/D7wXoxiAaf — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

L’OM multiplie les pistes pour son prochain entraîneur

D’après Foot Mercato , Marcelino, libre de tout contrat, Ange Postecoglou (Celtic Glasgow), Raffaele Palladino (Monza) et Vincenzo Italiano (Fiorentina) figureraient sur la liste de l’OM pour son prochain entraîneur. Selon les informations de FM , Pablo Longoria s’intéresserait également à un autre profil, celui de Daniel Sousa. Ce dernier arrive au terme de son contrat avec Gil Vicente et connait bien le club marseillais, puisqu’il y a été l’adjoint d’André Villas-Boas lorsque ce dernier en était l’entraîneur, entre juillet 2019 et février 2021. Mais d'après Foot Mercato , le nom qui serait tout en haut de la liste de l'OM serait celui de Marcelo Gallardo, sans club depuis son départ de River Plate en décembre dernier.

Marcelino en priorité, Fonseca en plan B ?