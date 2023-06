Séisme à l’OM, le patron prend une décision radicale

Amadou Diawara

Ce jeudi après-midi, l'OM a annoncé le départ d'Igor Tudor à l'issue de la saison. Malgré tout, le club phocéen aurait décidé de ne pas changer ses plans de recrutement. En effet, les hautes sphères de l'OM compteraient toujours réaliser de grosses ventes lors du prochain mercato estival.

Lors de sa dernière conférence de presse, l'OM a fait une annonce qui a eu l'effet d'une bombe. En effet, Pablo Longoria a officialisé le départ d'Igor Tudor (45 ans) à l'issue de la saison, alors qu'il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024.

Le départ d'Igor Tudor ne change rien à l'OM

Sachant qu'Igor Tudor va claquer la porte de l'OM cet été, les patrons marseillais ne comptent pas changer leur stratégie de recrutement pour autant. En effet, les hautes sphères de l'OM refuseraient de modifier leurs plans pour le prochain mercato estival.

L'OM maintient sa politique de recrutement