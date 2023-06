Catastrophe à l'OM, l'entraîneur a craqué

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Igor Tudor a décidé de claquer la porte à la fin de cette saison. Depuis l'élimination en quart de finale de la Coupe de France face à Annecy, le technicien de l'OM n'est plus épanoui à Marseille. D'autant qu'il ne comprend pas les critiques à son encontre.

Alors que Jorge Sampaoli a pris ses jambes à son cou l'été dernier, Pablo Longoria a décidé de faire confiance à Igor Tudor pour le remplacer. Ayant signé un contrat de deux ans, le technicien croate est engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec l'OM. Malgré tout, Igor Tudor va claquer la porte du Vélodrome à l'issue de cette saison.

L’OM prépare un gros transfert, il se lâche totalement https://t.co/lY0uYMiCQj pic.twitter.com/adDubCWkzs — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

Tudor a mal vécu la défaite contre Annecy

Comme annoncé par Pablo Longoria en conférence de presse ce jeudi après-midi, Igor Tudor a décidé de quitter l'OM, et ce, alors qu'il a encore une année de contrat à Marseille. Et pourtant, le président de l'OM aurait tout tenté pour le convaincre de rester.

Tudor n'a pas digéré les critiques