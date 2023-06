L’OM prépare un gros transfert, il se lâche totalement

Thomas Bourseau

Cengiz Ünder a été définitivement transféré à l’OM l’été dernier après une saison en prêt en provenance de la Roma. Désireux de renflouer les caisses, le président Pablo Longoria préparerait sa vente bien que le principal intéressé ait fait savoir qu’il comptait bien rester à l’OM.

Comme Matteo Guendouzi, Cengiz Ünder semble avoir souffert du changement d’entraîneur. Beaucoup plus en jambes et en réussite sous la houlette de Jorge Sampaoli, l’international turc connaît plus de difficultés sous les ordres d’Igor Tudor. Pour autant, alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2025, Ünder n’a pas l’intention de changer d’air cet été.

«Partir cet été n’est pas envisageable»

C’est en effet le message qu’il avait fait passer il y a quelques semaines à La Provence avant le déplacement à Lyon le 23 avril dernier (2-1) . « Partir cet été n’est pas envisageable, je n’y ai jamais pensé » . Et dans ses colonnes du jour, le quotidien affirme que Cengiz Ünder se sentirait à son aise à Marseille.

L’OM veut vendre Ünder