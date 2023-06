L'OM cherche un nouvel entraineur, il lâche une première réponse

Amadou Diawara

Ce jeudi après-midi, l'OM a annoncé le départ d'Igor Tudor à la fin de la saison. Pour remplacer son entraineur, le club phocéen songerait à recruter Vincenzo Italiano, qui serait également dans le collimateur du Napoli. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, le coach de la Fiorentina a fait passer un message clair sur son avenir.

Lors de sa dernière conférence de presse, organisée ce jeudi après-midi, l'OM a fait une annonce qui a eu l'effet d'une bombe. En effet, le club phocéen a officialisé le départ d'Igor Tudor à la fin de la saison, et ce, alors que son contrat se termine le 30 juin 2024.

L'OM pense à Italiano pour l'après-Tudor

Pour combler le vide que va laisser Igor Tudor la saison prochaine, l'OM aurait inscrit plusieurs noms sur ses tablettes, et notamment celui de Vincenzo Italiano. Toutefois, le technicien italien est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec la Fiorentina et serait également suivi de près par le Napoli, qui perd Luciano Spalletti.

Italiano répond au Napoli... et à l'OM