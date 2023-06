PSG : Messi prend une décision fracassante, il vide son sac

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi a décidé de partir librement et gratuitement vers l'Inter Miami cet été. Et pourtant, la Pulga avait la possibilité de faire son retour au FC Barcelone. Interrogé sur le sujet, Leo Messi a expliqué pourquoi il avait préféré migrer vers la MLS, plutôt que de revenir au Barça.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi a négocié pendant de longues semaines avec Joan Laporta pour boucler une prolongation. Toutefois, les deux hommes n'ont jamais réussi à s'entendre. Arrivé librement et gratuitement au PSG il y a deux ans, Leo Messi a annoncé son départ à l'Inter Miami, et ce, dans les mêmes conditions. Alors qu'il aurait pu retrouver le FC Barcelone, le vétéran argentin de 35 ans a expliqué son choix de migrer vers la MLS.

«Je voulais prendre ma propre décision»

« J'étais très impatient, très excité de pouvoir revenir, mais, d'un autre côté, après avoir vécu ce que j'ai vécu et la sortie que j'ai eue, je ne voulais pas me retrouver dans la même situation : attendre de voir ce qui se passerait et laisser mon avenir entre les mains de quelqu'un d'autre. Je voulais prendre ma propre décision, en pensant à moi, à ma famille. Bien que j'aie entendu que LaLiga avait tout accepté et que tout allait bien pour mon retour, il y avait encore beaucoup d'autres choses à faire. J'ai entendu dire qu'il fallait vendre des joueurs ou baisser les salaires des joueurs et la vérité, c'est que je ne voulais pas subir cela, ni être responsable de quoi que ce soit. On m'a accusé de beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies dans ma carrière à Barcelone et j'étais un peu fatigué, je ne voulais pas vivre tout cela », a précisé Lionel Messi à Mundo Deportivo et Sport.es , avant d'en rajouter une couche.

«Je ne voulais pas subir cela»