Messi provoque un transfert XXL, le PSG rêve d’un gros coup

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le FC Barcelone doit une nouvelle fois tourner la page Messi. Cherchant à rapatrier l’Argentin ces dernières semaines, Joan Laporta est contraint de changer ses plans après l’annonce de l’arrivée de La Pulga à l’Inter Miami. Le recrutement d’une star est toujours souhaité en Catalogne, et cela pourrait arranger les plans du PSG, le nom de Neymar circulant déjà du côté du Camp Nou…

Lionel Messi a choisi. Après deux saisons au PSG, et alors que son nom circulait du côté du FC Barcelone et en Arabie saoudite, c’est bien avec l’Inter Miami que l’Argentin évoluera dans les prochaines semaines. « Ce n'est pas encore fait à cent pour cent. Il me manque encore quelques éléments, mais nous avons décidé de poursuivre notre route », a annoncé le septuple Ballon d’Or dans un entretien accordé à Mundo Deportivo et Sport .

Messi - PSG : C’est annoncé, un plan hallucinant tombe à l’eau https://t.co/BBkZM6DvNz pic.twitter.com/wpa1RGDsnG — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Le Barça va étudier d’autres pistes

L’histoire entre Lionel Messi et le FC Barcelone semble donc bel et bien terminée, et ce alors que La Pulga s’imaginait faire son retour en Catalogne. « Je ne sais pas si le Barça a fait tout ce qui était possible ou non, vraiment. Selon ce qu’il se dit, ils avaient eu le feu vert de la Liga , a commenté celui qui reste sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin du mois. Mais il manquait d’autres choses. Aujourd’hui, le club ne pouvait pas me confirmer à 100% que je pouvais revenir. Et ça se comprend . » Alors que l’arrivée de l’Argentin était espérée chez les Blaugrana malgré les obstacles financiers, Joan Laporta va désormais devoir étudier d’autres dossiers.

Une star attendue, Neymar propose ses services