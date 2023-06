Mercato : Ça bouge pour Neymar, le PSG se frotte les mains

Pierrick Levallet

La fin approche entre Neymar et le PSG. Le Brésilien est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines maintenant, Luis Campos cherchant à le pousser vers la sortie. Les prétendants ne seraient pas nombreux pour la star de 31 ans, mais certains clubs se seraient tout de même manifestés récemment. Par ailleurs, le départ de Neymar pourrait être bénéfique au PSG sur le mercato.

Entre le PSG et Neymar, il semble y avoir une fracture. Arrivé en superstar en 2017 contre un montant record de 222M€, l’international auriverde n’est aujourd’hui plus désiré dans la capitale. Luis Campos avait déjà essayé de le faire partir l’été dernier, et il souhaiterait encore le pousser vers la sortie à l’approche du mercato estival. Le divorce semble acté entre les deux parties, malgré le contrat de Neymar qui le lie au PSG jusqu’en juin 2027 comme Le10Sport.com vous l’avait révélé en exclusivité.

Neymar - PSG : Le Qatar prêt à réaliser le rêve de Guardiola ? https://t.co/0Ux9Sc2tfU pic.twitter.com/4vzqxGbOko — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

L'Angleterre s'active pour Neymar

Cependant, les prétendants ne se bousculeraient pas vraiment pour l’ancien du FC Barcelone à cause de son salaire imposant, de sa situation et de son grand historique de blessures à en croire les informations de RMC Sport . Malgré tout, certains clubs anglais auraient montré leur intérêt pour le Brésilien ces dernières semaines.

Le PSG va en profiter

Le départ de la star de 31 ans pourrait d’ailleurs être bénéfique pour le PSG après ceux de Sergio Ramos et de Lionel Messi. En se séparant d’un autre gros salaire, la direction sportive pourrait avoir une marge de manœuvre plus importante sur le mercato. Reste maintenant à voir si Neymar quittera la formation parisienne cet été.