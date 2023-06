L’annonce incroyable de Zidane sur son avenir !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Zinédine Zidane est toujours sans club depuis l’été 2021, son avenir fait parler. Le technicien français a déjà avoué qu’il était prêt à reprendre du service mais aucun club ne semble tenir la corde, pas même le PSG. Lors de la campagne de lancement de l’association ELA dont il est le parrain, Zizou a été questionné sur son avenir… par un enfant.

Voilà deux ans que Zinédine Zidane a quitté son dernier banc de touche. A l’été 2021, le technicien français a décidé de dire stop et son aventure au Real Madrid a pris fin. Depuis, les rumeurs sur un retour ont été nombreuses. Le PSG s’est positionné à plusieurs reprises, la Juventus a été évoquée également, tout comme l’équipe de France que Zinédine Zidane a longtemps espérée. Mais finalement, Didier Deschamps a fini par étendre son contrat.

Zidane au PSG, c’est compliqué

Résultat, Zizou est toujours sans banc. Le temps passe et l’entraîneur français a déjà affirmé qu’il souhaitait reprendre du service, reste à savoir où. Alors que Christophe Galtier va quitter le PSG, la piste Zidane est très compliquée comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com. En attendant le bon projet, le champion du monde 98 en profite pour poursuivre ses autres activités dont l’association ELA dont il est le parrain. Et lors de la campagne de lancement, Zinédine Zidane a été interrogé sur son avenir.

Interrogé sur son avenir… par un enfant !