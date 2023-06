Zidane à l’OM, il confirme une énorme bombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Natif de Marseille, Zinédine Zidane pourrait-il débarquer à l'OM ? Selon Rolland Courbis, le rêve est permis. L'ancien entraîneur marseillais affirme que le champion du monde 1998 pourrait poser ses valises dans le sud de la France en cas d'arrivée de l'Arabie Saoudite à l'OM. Interrogé par Jean-Luc Reichmann, le technicien en a remis une couche

Présent en conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria n'a pas fait référence à la vente de l'OM. Pourtant, les rumeurs se font nombreuses ces derniers temps, notamment depuis que Rolland Courbis a évoqué la possible arrivée d'investisseurs saoudiens à Marseille. Et comme l'avait annoncé le technicien au 10Sport.com, cet OM nouvelle version pourrait attirer Zinédine Zidane, l'enfant du pays.

L'Arabie Saoudite avec Zidane à l'OM ?

« Non seulement je pense que les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement, mais en plus, si on se met à chercher quel pourrait être l’entraîneur idéal pour conduire leur projet… Alors c’est vrai, on peut penser à moi. Mais je vous le promets, ça ne sera pas moi (rire). Mais je pense à un autre Marseillais, du 15e arrondissement, comme moi. Et il s’appelle Zinedine Zidane » avait annoncé Courbis. Interrogé par Jean-Luc Reichmann ce lundi, coach Courbis en a remis une couche.

Courbis en remet une couche