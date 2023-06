Surprise, l’OM lâche un coup de pression à sa star

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse, Pablo Longoria a fait le tour de l’actualité de l’OM évoquant notamment la situation de Dimitri Payet, très peu utilisé cette saison, et dont le contrat s’achève en juin 2024. Et le président marseillais met la pression sur sa star.

Le départ d'Igor Tudor pourrait permettre à Dimitri Payet de se relancer à l'OM. Néanmoins, son contrat s'achève en juin 2024, ce qui laisse planer le doute sur son avenir cet été. Mais Pablo Longoria ne compte pas faire de cadeau à sa star.

OM : Payet peut relancer l’avenir de Guendouzi https://t.co/wWqnbzbQWE pic.twitter.com/pknxJW2OON — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

Longoria sort du silence pour Payet

« Payet a 1 an en plus dans son contrat. On a parlé de ça en voyant son ambition. Je crois qu’il faut bien analyser le tout et voir ça avec le coach qui va arriver. C’est une conversation des deux côtés. Mais avec les conversations que nous avons eu avec les différents », lâche le président de l’OM avant d’en rajouter une couche.

«L’individuel ça ne marchera plus»