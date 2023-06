Un buteur va quitter l’OM, son mercato s’emballe

Arnaud De Kanel

N'entrant pas dans les plans d'Igor Tudor, Arek Milik avait été prié de se trouver un nouveau challenge l'été dernier. Le buteur polonais avait alors rebondi en prêt à la Juventus où il a réalisé une saison en demi-teinte. Alors que l'OM cherche à la vendre, plusieurs clubs sont intéressés par sa venue.

Lors de son arrivée à l'OM à l'hiver 2021, Arek Milik était perçu comme le fameux ' grantakan ' que le club phocéen se cherche depuis des années. Mais malgré tous les espoirs placés en lui, le natif de Tychy n'a jamais pleinement donné satisfaction. Les stigmates de sa grave blessure au genou sont encore présents et cela s'est fait ressentir lors de son passage à l'OM. En froid avec Jorge Sampaoli, son départ l'été dernier était inéluctable. L'arrivée d'Igor Tudor n'a rien changé puisque le Croate ne comptait pas non plus sur lui. Prêté avec option d'achat à la Juventus, Milik a convaincu Max Allegri peu de temps après son arrivée. Auteur de 9 buts et 1 passe décisive en 39 matchs, le Polonais était bien parti pour rester avec les Bianconeri . Mais tout a basculé.

L'OM tente deux gros transferts, la décision est prise https://t.co/TA8xKCCXaO pic.twitter.com/SMCcM9FdwT — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

La Juve échoue en Serie A

La Juventus aurait mis les discussions au sujet d'Arek Milik en stand-by selon Il Corriere dello Sport . La Vieille Dame , qui a écopé de plusieurs points de pénalité, voulait s'assurer de disputer à minima la Ligue Europa pour lever son option d'achat fixée à 7M€. La Juventus a échoué à la 7ème place et disputera donc la Conférence League la saison prochaine, ce qui compromet fortement les chances de transfert définitif de Milik. Malgré tout, l'OM ne devrait pas avoir de difficulté à trouver preneur.

L'Europe s'affole pour Milik