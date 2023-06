Le mercato s’enflamme, une star de l’OM est approchée !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2024, Dimitri Payet est au cœur de toutes les rumeurs. Après sa saison galère avec Marseille, le Réunionnais peut partir, la direction olympienne est d’accord pour s’en séparer. Payet, qui vient de souffler sa 36ème bougie, veut rester mais plusieurs clubs étrangers sont déjà intéressés par son profil.

La saison est enfin terminée pour l’OM. Si Marseille a longtemps espéré décrocher la 2ème place du championnat, le club olympien a finalement terminé 3ème, loin derrière le RC Lens, au terme d’une fin d’exercice plus que délicate. Igor Tudor, lui, avait déjà annoncé son départ en milieu de semaine. Sous contrat jusqu’en 2024, le technicien croate n’honorera pas son bail et quitte donc l’OM un an seulement après son arrivée dans la cité phocéenne.

L’avenir de Payet interpelle

Et Igor Tudor ne sera certainement pas le seul à quitter Marseille cet été. Dimitri Payet fait partie des dossiers chauds qui agiteront le mercato de l’OM, lui qui est sous contrat jusqu’en 2024. Le Réunionnais sort d’une saison galère où il a très peu joué. L’hypothèse d’une retraite a souvent été évoquée mais le départ d’Igor Tudor, un entraîneur avec qui la relation n’était pas idyllique, pourrait tout relancer.

Des clubs sont déjà intéressés