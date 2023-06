Un entraîneur est attendu, l’OM prépare une surprise

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Une petite saison après son arrivée à l’OM, Igor Tudor a déjà claqué la porte. Le technicien croate n’ira pas au bout de son contrat, comme Jorge Sampaoli avant lui. Pablo Longoria est donc à la recherche d’un entraîneur et deux nouvelles pistes pourraient bien être activées.

C’est un nouvel été mouvementé qui se prépare du côté de Marseille. Un an après son arrivée à l’OM, Igor Tudor a décidé de quitter le navire, la même situation que Jorge Sampaoli la saison passée. C’est un nouveau chantier qui s’annonce pour la direction de l’OM qui doit donc d’ores et déjà trouver un nouvel entraîneur alors que la saison débutera dès le mois de juillet avec le tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Longoria en dit plus sur le prochain coach

Présent en conférence de presse lundi pour faire un bilan de la saison de l’OM, Pablo Longoria a apporté quelques indications sur le futur coach marseillais : « C’est important de bien établir les profils du coach pour pouvoir bien ouvrir un cycle et avec le plus de réussite possible dans ce club. C’est très important spécialement d'avoir des différentes choses en considération, les profils des coachs. Comment sont les relations aux niveaux hiérarchiques dans le club. Il y a des choses ici qui ne sont pas négociables. Les 3 différents niveaux d'autorité, c’est une chose importante, la ligne rouge. Et de bien donner de la continuité à des valeurs mises en construction importante pour cette institution comme la culture du travail, l’exigence, la rigueur et la discipline. Ce sont des choses qui ne sont pas négociables avec un style de jeu qui correspond au souhait du club et de ce qu'attend tout le monde, de nos joueurs et ce qu’on voit sur le terrain ».

Deux nouvelles pistes ouvertes ?