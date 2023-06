Mercato : Le PSG prépare encore du lourd en attaque

Thibault Morlain

Si le mercato estival n'a pas encore officiellement ouvert ses portes, le PSG tiendrait déjà deux recrues en plus de Milan Skriniar : Marco Asensio et Manuel Ugarte. Le premier cité viendrait ainsi renforcer le secteur offensif parisien. De quoi apporter un peu de profondeur de banc, mais voilà que le PSG verrait encore les choses en grand en attaque.

D'ici peu, le PSG devrait officialiser les venues de Marco Asensio et Manuel Ugarte. L'Espagnol arrive donc lui libre du Real Madrid. Un coup intéressant à 0€ qui va permettre au club de la capitale d'avoir de la profondeur de banc. Mais alors que Lionel Messi et possiblement Neymar vont s'en aller du PSG cet été, ça devrait encore bouger dans le secteur offensif.

Asensio puis Bernardo Silva ?

Après Marco Asensio, c'est Bernardo Silva qui pourrait rejoindre l'attaque du PSG. En effet, selon les informations de L'Equipe , l'arrivée de l'ex-joueur du Real Madrid ne remettrait pas en cause celle du joueur de Manchester City. D'ailleurs, comme le10sport.com avait pu vous le révéler, Bernardo Silva est très intéressé.

Le PSG renouvelle son attaque

Et voilà que le PSG pourrait ne pas s'arrêter à Bernardo Silva ensuite. Le quotidien sportif précise qu'en plus du Portugais, le club de la capitale voudrait deux autres recrues offensives avec des profils précis. Un attaquant et un joueur polyvalent de côté seraient ciblés par le PSG.