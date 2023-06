C'est fait, le PSG a bouclé deux transferts

Amadou Diawara

Après Milan Skriniar, le PSG a bouclé les arrivées de Marco Asensio et de Manuel Ugarte. En effet, les deux hommes auraient passé leur visite médicale avec succès à Paris. Marco Asensio va donc s'engager en faveur du PSG jusqu'en 2027, tandis que Manuel Ugarte va signer un bail de cinq saisons.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Milan Skriniar (28 ans) va quitter le Giuseppe Meazza librement et gratuitement cet été. En effet, le défenseur central slovaque va s'envoler vers Paris pour défendre les couleurs du PSG la saison prochaine. Et après Milan Skriniar, le club de la capitale tient déjà ses deux prochaines recrues : Marco Asensio (27 ans) et Manuel Ugarte (22 ans).

Mercato : Il va signer au PSG, un coup surréaliste est tenté https://t.co/JWWw8MytU3 pic.twitter.com/gDH26JpS3y — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

Visite médicale réussie pour Asensio et Ugarte

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité ces derniers jours, le PSG a un accord avec Manuel Ugarte, et ce, pour signer un contrat de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. En ce qui concerne Marco Asensio, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi est sur le point de lui faire parapher un bail de quatre ans. Autant d'informations confirmées par Sports Zone ce lundi soir.

Après Skriniar, le PSG va officialiser Asensio et Ugarte