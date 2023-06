PSG : Un gros transfert plombé par le successeur de Galtier ? La réponse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG prépare d'importants changements en interne. L'effectif devrait être bouleversé et plusieurs transferts semblent même avancés, à l'image de celui de Lucas Hernandez. Dans cette optique, difficile de ne pas y voir un lien avec les rumeurs entourant l'éventuelle arrivée de Julian Nagelsmann, l'ex-coach du Bayern Munich. Et pourtant, les deux dossiers ne seraient pas liés.

Le mercato du PSG est déjà très actif. Mais en plus de bouleverser son effectif, le club de la capitale souhaiterait également changer d'entraîneur. Ainsi, du côté de Doha, le nom de Julian Nagelsmann revient avec insistance. L'arrivée du technicien allemand serait un choix de Doha.

Après avoir révélé en exclusivité que le PSG était en pôle pour signer Marco Asensio (26 mai https://t.co/cA518KmyJw), @le10sport a de nouveau dégainé sur Manuel Ugarte ce samedi (https://t.co/ksOSbbNlee)✅✅💪🏼 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 5, 2023

Aucun lien entre les arrivées d'Hernandez et Nagelsmann ?

Mais bien évidemment, le lien a rapidement été fait avec la situation de Lucas Hernandez dont le transfert au PSG semble en excellente voie. Et pour cause, le champion du monde 2018 a évolué sous les ordres de Julian Nagelsmann durant une saison et demie. Néanmoins, selon les informations de L'EQUIPE , les deux dossiers ne sont pas liés. Les contacts entre Luis Campos et Lucas Hernandez remontent à plusieurs semaines. Et même si le coach allemand ne signe pas au PSG, cela ne changera rien au dossier Hernandez.

Le mercato du PSG est déjà très avancé

En parallèle le mercato du PSG avance bien. En plus de Lucas Hernandez, dont les discussions sont avancées, Marco Asensio devrait signer libre au PSG, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Les pistes menant à Manuel Ugarte et Bernardo Silva sont également très avancées, tandis que Milan Skriniar a déjà signé.