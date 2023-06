Le PSG gagne son bras de fer pour ce transfert à 60M€

Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes le 10 juin prochain, le PSG est déjà passé à l’offensive pour plusieurs dossiers. Selon nos informations, Manuel Ugarte, le milieu du Sporting, est tombé d’accord avec Paris. Chelsea se serait finalement retiré de la course, l’international uruguayen semble donc parti pour s’engager avec le PSG.

Le PSG n’a pas perdu de temps pour passer à l’action sur le mercato. Maintenant que cette triste saison a pris fin, le club de la capitale peut se focaliser sur son recrutement afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs l’an prochain. Luis Campos a notamment un souhait pour renforcer le milieu de terrain du PSG.

Manuel Ugarte fait partie de la short-list du conseiller sportif parisien et comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG est tombé d’accord avec l’international uruguayen. Il restait un détail important à régler : convaincre le Sporting et doubler Chelsea.

Paris Saint-Germain are now working to close in on Manuel Ugarte deal at the beginning of next week. Chelsea have left the race, as things stand. 🚨🔴🔵 #PSGPSG, offering better terms to the player — but still in talks to finalize deal with Sporting around €60m fee. pic.twitter.com/dW1BGEC5O5