Un accord est trouvé pour ce transfert, c’est la panique au PSG

Arnaud De Kanel

Le PSG s'est lancé dans la course à la signature de Manuel Ugarte. Le milieu de terrain uruguayen fait saliver les dirigeants parisiens, mais pas que. Ugarte plait énormément aux Blues de Chelsea qui, comme le PSG, ont trouvé un accord contractuel avec lui.

La folie dépensière n'est pas prête de s'arrêter à Chelsea. Le club londonien compte bien chiper Manuel Ugarte au PSG alors que le club de la capitale avait conclu un accord avec le joueur. Les Blues proposent tout simplement plus que les Parisiens et c'est ce qui ferait pencher la balance actuellement.

Accord trouvé entre Chelsea et le Sporting

Chelsea aurait pris les devant sur le PSG selon Foot Mercato concernant le transfert de Manuel Ugarte. Alors que le club de la capitale ne compte que lever la clause libératoire, les Blues se montrent un peu plus généreux et vont payer le mécanisme de solidarité en plus de la clause de 60M€, ce que n'a pas prévu de faire le PSG. Une offre qui aurait définitivement convaincu le Sporting.

Chelsea a bon espoir